Honor припинила постачання техніки до росії [ Редагувати ]
Китайська компанія Honor призупинила постачання електроніки до росії. Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на джерела.
Постачання техніки Honor до країни-агресора скоротилося ще у березні, однак жодних офіційних заяв від виробника не надходило.
Джерела видання стверджують, що ввозити продукцію до росії компанія хоче за допомогою так званого "паралельного" (сірого - ред.) імпорту. Для цього Honor вже уклала угоди в Узбекистані, а також шукає партнерів у Вірменії та Грузії.
Раніше компанія Huawei, яка до листопада 2020 року володіла Honor, почала закривати торгові точки в росії. Із 19 офіційних магазинів у рф роботу припинили вже 4. Офіційно Huawei також не повідомляла про ухід з російського ринку.
Нагадаємо, що частина смартфонів Samsung, які ввозять до росії у рамках так званого "паралельного" або тіньового імпорту, не вмикаються на території країни.
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