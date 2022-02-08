Компания Honor представила новый смартфон линейки 60 Series, главной особенностью которого стал дизайн в стиле iPhone 13.

Новый Honor 60 SE представляет собой бюджетную версию представленных ранее Honor 60 и Honor 60 Pro. Гаджет построен на чипе MediaTek Dimensity 900, доступны версии с 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти.

Основная камера получила 64 Мп модуль, смартфон получил изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Детальной информации о характеристиках гаджета пока нет.

Honor 60 SE появится в продаже в Китае уже в феврале 2022 года. Сроки выхода устройства на другие рынки пока не объявлены.

Напомним, что ранее компания Honor выпустила складной смартфон Magic V.