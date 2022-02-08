Honor представила смартфон в стиле iPhone 13 [ Редактировать ]
Источник: Honor
Компания Honor представила новый смартфон линейки 60 Series, главной особенностью которого стал дизайн в стиле iPhone 13.
Новый Honor 60 SE представляет собой бюджетную версию представленных ранее Honor 60 и Honor 60 Pro. Гаджет построен на чипе MediaTek Dimensity 900, доступны версии с 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти.
Основная камера получила 64 Мп модуль, смартфон получил изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Детальной информации о характеристиках гаджета пока нет.
Honor 60 SE появится в продаже в Китае уже в феврале 2022 года. Сроки выхода устройства на другие рынки пока не объявлены.
Напомним, что ранее компания Honor выпустила складной смартфон Magic V.
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