Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки (відео) [ Редагувати ]
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є загроза нових ракетних ударів з боку росії. Очільник Миколаївщини записав відповідне відеозвернення.
Звертаюсь до всіх - зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте, що стосується зв'язку, домовитесь з родичами, що робити, якщо його не буде.
Звертаюсь до наших волонтерів. Прошу вас переключитись на дизель-генератори, на паливо, щоб ми могли допомогти людям, які не мають цієї можливості.
Прошу фермерів та бізнес - допомагайте людям, сільрадам, ми ж маємо показати, що ми єдині.
Віталій Кім наголосив, що рашисти продовжують погрожувати, що знову і знову атакуватимуть українську енергосистему, тому потрібно бути готовими.
Нагадаємо, 26 листопада у Херсон подали електроенергію.
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