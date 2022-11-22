Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти – Кім [ Редагувати ]
Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити від російських військ три населені пункти на Кінбурнській косі.
Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює", – скзаав Кім.
21 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що на Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що тепер "офіційно" вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів