Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити від російських військ три населені пункти на Кінбурнській косі.

Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює", – скзаав Кім.

21 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що на Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші.