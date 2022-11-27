Кривий Ріг під ракетним обстрілом: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російська армія сьогодні зранку, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.
Про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
Вілкул зазначив, що російські ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.
"Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив ракетний удар.
"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури", - зазначив він.
За його словами, на місці удару серйозні удари.
"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.
Варто зазначити, що зранку у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях оголосили повітряну тривогу.
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