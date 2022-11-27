ЧС-2022 з футболу: огляд 26 листопада та розклад на неділю [ Редагувати ]
У суботу, 26 листопада, Польща перемогла Саудівську Аравію (2:0) у матчі другого туру групи С чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє "Суспільне".
Другий гол у складі Польщі забив форвард Роберт Левандовські. Цей м'яч став першим для 34-річного нападника на чемпіонатах світу.
Аргентина перемогла Мексику у центральному матчі другого туру в групі С. Гол та асист у грі оформив форвард Ліонель Мессі.
За підсумками двох турів боротьбу за плей-оф від групи С продовжують усі чотири команди:
- Польща - 4 очки,
- Аргентина - 3,
- Саудівська Аравія - 3,
- Мексика - 1.
Вирішальні матчі цього квартету відбудуться у середу, 30 листопада, до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.
Збірна Франції стала першим учасником плей-оф чемпіонату світу-2022. У другому турі групи D французи вирвали перемогу у матчі проти Данії (2:1), дубль оформив форвард Кіліан Мбаппе.
Франція стала першою збірною, яка набрала 6 очок у двох турах. За другу перепустку у плей-оф вестимуть боротьбу три команди:
- Австралія - 3 очки,
- Данія - 1 очко,
- Туніс - 1 очко.
Розклад 27 листопада на ЧС-2022 з футболу:
- 12:00. Японія - Коста-Ріка.
- 15:00. Бельгія - Марокко.
- 18:00. Хорватія - Канада.
- 21:00. Іспанія - Німеччина.
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