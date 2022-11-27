У суботу, 26 листопада, Польща перемогла Саудівську Аравію (2:0) у матчі другого туру групи С чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє "Суспільне".



Другий гол у складі Польщі забив форвард Роберт Левандовські. Цей м'яч став першим для 34-річного нападника на чемпіонатах світу.

Аргентина перемогла Мексику у центральному матчі другого туру в групі С. Гол та асист у грі оформив форвард Ліонель Мессі.



За підсумками двох турів боротьбу за плей-оф від групи С продовжують усі чотири команди:

Польща - 4 очки, Аргентина - 3, Саудівська Аравія - 3, Мексика - 1.

Вирішальні матчі цього квартету відбудуться у середу, 30 листопада, до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Збірна Франції стала першим учасником плей-оф чемпіонату світу-2022. У другому турі групи D французи вирвали перемогу у матчі проти Данії (2:1), дубль оформив форвард Кіліан Мбаппе.



Франція стала першою збірною, яка набрала 6 очок у двох турах. За другу перепустку у плей-оф вестимуть боротьбу три команди:

Австралія - 3 очки, Данія - 1 очко, Туніс - 1 очко.

Розклад 27 листопада на ЧС-2022 з футболу: