Збірна Австралії обіграла Туніс з рахунком 1:0 у другому турі чемпіонату світу з футболу в Катарі. Команди входять до групи D.

Єдиний гол на 23-й хвилині забив Мітчелл Дюк (23 хвилина). Це перша перемога австралійців за 12 років на мундіалях.

Гол Мітчелла Дюка

У першому турі чемпіонату світу австралійці програли Франції з рахунком 1:4. Туніс зіграв унічию з Данією (0:0).

Австралія з трьома очками посідає друге місце у групі. Туніс отримав одне очко і розташувався на останній сходинці. У заключному матчі групового етапу 30 листопада австралійці зіграють з датчанами (17:00), а Туніс - з Францією (17:00).

Група "D". Турнірна таблиця

Франція - 3 очки (1 матч), 4:1

Австралія - 3 (2), 2:4

Данія - 1 (1), 0:0

Туніс - 1 (2), 0:1

У суботу, 26 листопада, також зіграють Польща з Саудівською Аравією, Франція та Данія (18:00), Аргентина та Мексика.