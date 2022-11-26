Австралія вперше за 12 років перемогла на ЧС з футболу [ Редагувати ]
Збірна Австралії обіграла Туніс з рахунком 1:0 у другому турі чемпіонату світу з футболу в Катарі. Команди входять до групи D.
Єдиний гол на 23-й хвилині забив Мітчелл Дюк (23 хвилина). Це перша перемога австралійців за 12 років на мундіалях.
Гол Мітчелла Дюка
У першому турі чемпіонату світу австралійці програли Франції з рахунком 1:4. Туніс зіграв унічию з Данією (0:0).
Австралія з трьома очками посідає друге місце у групі. Туніс отримав одне очко і розташувався на останній сходинці. У заключному матчі групового етапу 30 листопада австралійці зіграють з датчанами (17:00), а Туніс - з Францією (17:00).
Група "D". Турнірна таблиця
- Франція - 3 очки (1 матч), 4:1
- Австралія - 3 (2), 2:4
- Данія - 1 (1), 0:0
- Туніс - 1 (2), 0:1
У суботу, 26 листопада, також зіграють Польща з Саудівською Аравією, Франція та Данія (18:00), Аргентина та Мексика.
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