ЗСУ успішно вдарили по окупантах під Сватовим - Генштаб [ Редагувати ]
Українські військові нанесли удар по ворожому обʼєкту під Сватовим (Луганська область), де знаходилися десятки окупантів. Тим часом росіяни намагаються доукомплектувати свої підрозділи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними українського військового командування, противник зараз переміщує особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. При цьому окупанти планують перекинути окремі підрозділи з Білорусі на тимчасово окуповані території України.
В свою чергу у Генштабі підтверджують, що у пʼятницу, 25 листопада, українські військові обстріляли ворожий обʼєкт в районі Сватового, де перебували близько 70 військових рф. Кількість поранених та загиблих ще уточнюється.
"Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - додають у Генштабі.
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