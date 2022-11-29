Благодійний фонд Вадима Столара з початку масштабного вторгнення рф надав українцям 186,9 тис. продуктових наборів. З 24 лютого 2022 року його представники побували на підконтрольних Україні територіях у різних областях. Надавали допомогу насамперед харчовими продуктами, які доставили загалом до 217 міст та селищ.

Благодійний фонд Вадима Столара з початку масштабного вторгнення рф надав українцям 186,9 тис. продуктових наборів. Про це є інформація на сайті організації.

Повідомляється, що з 24 лютого 2022 року його представники побували на підконтрольних Україні територіях у різних областях. Надавали допомогу насамперед харчовими продуктами, які доставили загалом до 217 міст та селищ.

"З перших днів масштабної агресії росії проти Україними зосередилися на допомозі нашим військовим, а також на підтримці людей, яким у ці скрутні часи було найважче. З самого початку наші волонтери готувалигарячу їжу, яку розвозили на позиції захисників столиці, а також розподіляли між тими киянами, які не могли прогодувати себе в умовах фактично облоги міста. Паралельно представники Фонду Вадима Столараздійснювали й іншу допомогу, приміром, ліками та засобами гігієни, поступово розширюючи географію на інші підконтрольні регіони країни поруч з лінієюфронту. Згодом ворога вибили з Київщини, тут стало трохи легше, і ми зрозуміли, що можемо робити щебільше, розширюючи охоплення допомоги. Звідси пішла ідея пакування та розподілу уніфікованих продуктових наборів", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Згідно з даними на сторінці Благодійного фонду, наразіним, окрім продуктових наборів, було надане для потреб населення та військових гаряче харчування, медикаменти та гігієнічні засоби, паливо, військовеспорядження та одяг, квадрокоптери та тепловізори, спецпозашляховики та броньовані авто.

"Ми розуміємо, що на сьогодні наші головні завдання – підтримати захисників на передовій, які боронять нашу землю від ворога, та допомогти людям в тилу, які часто залишаються без змоги задовольнити таку базовупотребу, як потреба у харчуванні. Тому один з основнихнапрямків роботи Фонду Вадима Столара саме міститьнадання продуктових наборів. Ми збираємонайнеобхідніше, щоб люди мали змогу забезпечитисобі поживний та збалансований раціон. Післякомплектування набори прямують в усі куточки країни, які наразі підконтрольні Україні, зокрема й на деокуповані території. Наші волонтери під час гуманітарної місії неодноразово потрапляли підобстріли, були поранені, але ми не злякалися, не склали рук і далі працюємо заради майбутнього нашоїкраїни!" – констатували у Фонді.

Зазначимо, що своєю стратегічною метою на 2022 у Фонді Вадима Столара вбачають довгостроковудопомогу та підтримку, спрямовану на людей, якіпостраждали внаслідок бойових дій на півдні та сходіУкраїни. Це і поліпшення їхнього життя та добробуту, і психологічна реабілітація, і підтримка дітей у сім’ях, яківтратили батька чи мати через війну тощо.