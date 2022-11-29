Окупанти просунулись на південь від Бахмута, але оточити місто навряд чи не зможуть - ISW [ Редагувати ]
Російські війська просунулися на південь від Бахмута в Донецькій області. Водночас заявлені росіянами "успіхи" не означають, що вони зможуть оточити місто. Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно геолокаційними знімками, рашисти захопили Озарянівку, яка знаходиться за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута. При цьому кілька російських джерел повідомляє про захоплення кількох селищ поруч із містом - Курдюмівкі, Кліщіївкі, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного.
Окупанти заявляють про плани оточити Бахмут з півдня та сходу. Водночас немає жодних незалежних підтверджень цим "успіхам", адже з жовтня загарбники ведуть інформаційну операцію щодо Бахмута. Останні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї триваючої інформаційної операції.
Навіть якщо підтвердиться інформація про захоплення вищевказаних селищ, це все одно не загрожує важливим трасам Т0513 (Бахмут- Сіверськ) і Т0504 (Бахмут - Костянтинівка). Крім цього, існують інші дороги, які ведуть до Бахмута з боку західних і північних прилеглих сіл.
Заявлені російські позиції, найближчі до Бахмута в Кліщіївці і Підгородньому, ведуть прямо до підготовлених українських оборонних споруд в Бахмуті і його західних і північних селах-супутниках. Російські війська в Кліщіївці, щоб просунутися далі, мають перетнути три кілометри полів.
Аналітики вважають, що російські війська скоріш за все не зможуть у найближчому майбутньому виконати це завдання. Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у жовтні зізнався, що його штурмовики, які діють в районі Бахмута, просуваються лише на 100-200 метрів на день.
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на наступальних операціях. Загарбники ведуть вогонь по всій лінії фронту.
Ключові висновки Інституту вивчення війни
- Заявлене росіянами захоплення кількох невеликих сіл навколо Бахмута 27 і 28 листопада не віщує неминучого оточення Бахмута.
- Нещодавнє розгортання російських сил у Білорусі у листопаді 2022 року, ймовірно, є частиною зусиль рф щодо посилення російського потенціалу навчання та проведення інформаційної операції.
- Російські сили, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня, але такі приготування, швидше за все, спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не збільшити його.
- Російські сили продовжують стримувати український контрнаступ у районі Сватового, оскільки російські джерела повідомляли, що українські війська продовжують контрнаступ на захід від Кремінної.
- Російські війська поступово просувалися на південь від Бахмута.
- Російські сили зміцнюють укріплені позиції та забезпечувати заходи безпеки на сході Херсонської області.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та важливих логістичних шляхах на півдні України.
- Російські сили продовжують стикатися з проблемами адекватної підготовки та спорядження, а також проблемами з моральним духом та дисципліною, оскільки російські військові невдачі мають серйозні внутрішні соціальні наслідки.
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