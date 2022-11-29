Йому дев'ятнадцять, він - навідник танкової гармати, і він уже - ветеран

"Противник продовжує спроби наступальних дій". Саме так, уже котрий тиждень, у зведеннях Генерального Штабу звітують про ситуацію на одному із найважчих напрямків східного фронту - Бахмутському. Та попри всі спроби ворога, Збройні сили України тримають оборону.

Наші колеги Руслан Смещук та Вадим Ревун побували на передових позиціях, аби побачити, як працюють наші танкісти. Репортаж про танковий бій - далі.

Ось так виглядає танковий бойовий виїзд на Бахмутському напрямку. До ворожої піхоти дистанція - менше кілометра. Стрільба з гармати - прямою наводкою.

Позивний "Давид", військовослужбовець Збройних сил України:

Як правило працювати приходиться кожен день. Ну і вони теж... - це в основном артилерія, мінометні обстріли як правило ну і лізуть піхотою.

Це один із танкістів, що боронить Бахмут. З ним ми зустрілися на одній із логістичних позицій. Давид розповідає - зараз дуже часто їх застосовують для знищення ворожої піхоти. Атакують - постійно.

Позивний "Давид", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони лізуть як правило маленькими групами по 10-15 осіб. І хвиля за хвилею, хвиля за хвилею - без зупинки. Отримують на горіхи - хм, і потім знову відходять.

Ось як із повітря виглядають наслідки атак таких груп - майже повністю знищені ЗСУ. Трупи, розкидані землею - жахлива реальність оборони Бахмута.

Позивний "Давид", військовослужбовець Збройних сил України:

Як казав їхній полководець Жуков - баби нових нарожають. Їм все одно на людей - гонять цих вагнеровців.

Хлопці жартують - зараз навіть танки бруду… бояться. Додають: якщо серйозно - воювати зараз дуже важко. Навіть їм.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо працювати в полі - то в таку дождливу погоду - воно погано...грязь, все забиваеться, слякоть в середину проникає...такое.

Тут же ми бачимо наймолодшого танкіста. Ростислава, чи Ростика - як його називають побратими. Йому дев'ятнадцять, він - навідник танкової гармати, і він уже - ветеран.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Я з Краматорська - чекає мене батько і младша сестра, я захищаю дім, сім'ю. Як інакше.

Перший бій Ростислава відбувся, коли йому було ще вісімнадцять - під Волновахою. Тоді все було, як в тумані, розповідає хлопець. Його танк знищив ворожий танк. Відтоді рахунок тільки збільшується.

Багато техніки на рахунку? - Три, ні чотири танка, і піхоти нормально положили.

На горизонті тим часом починає вибухати ще сильніше.

Постійно щось бухає - це наші чи по нам? І наші і по нам Фа Фа - ось гради поїхали..зараз будуть працювати.

І таких хоробрих, дуже молодих, але вже досвідчених, в прямому сенсі ветеранів повномасштабної війни - багато.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

У нас приблизно півроти молодежи. 18-20 років. Виховуємо з них наше майбутнє. Наш золотий фонд нашої армії, вони вже показують результати.

На Бахмутському напрямку - російській тактиці постійних піхотних атак, Збройні сили часто протиставляють раптові й потужні, кореговані удари. Тож довго відпочивати танкісти не можуть.