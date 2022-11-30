Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти росії. Про це заявив керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі "Українській правді".

На прохання прокоментувати цифри, озвучені главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про 100 тисяч загиблих українських військовослужбовців, у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією.

Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу. Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України.

У червні в офісі президента України заявили, що оцінюють втрати ЗСУ приблизно 10 тис. осіб. При цьому голова офісу Михайло Подоляк говорив, що щодня гине від 100 до 200 військових.

У липні Міноборони України засекретило дані про втрати ЗСУ.