З початку повномасштабного збройного вторгнення Збройні сили України втратили 100 тис. осіб. Також від російської агресії загинули понад 20 тис. митних українців. Такі цифри назвала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Фон дер Ляєн присвятила звернення плану створенню спецтрибуналу під егідою ООН для покарання росії за злочини проти України та конфіскації заморожених російських активів для відбудови України. За її словами, на території ЄС заморожено 300 млрд євро Центробанку рф і 19 млрд євро російських олігархів.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9