Глава Єврокомісії назвала втрати ЗСУ та закликала створити спецтрибунал для покарання росії (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
З початку повномасштабного збройного вторгнення Збройні сили України втратили 100 тис. осіб. Також від російської агресії загинули понад 20 тис. митних українців. Такі цифри назвала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні, опублікованому в Twitter.
Вторгнення росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і понад 100 тисяч українських військових.
Фон дер Ляєн присвятила звернення плану створенню спецтрибуналу під егідою ООН для покарання росії за злочини проти України та конфіскації заморожених російських активів для відбудови України. За її словами, на території ЄС заморожено 300 млрд євро Центробанку рф і 19 млрд євро російських олігархів.
Russia must pay for its horrific crimes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022
We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.
With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9
Глава Єврокомісії наголосила, що росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі за злочин агресії проти суверенної держави.
У червні в офісі президента України заявили, що оцінюють втрати ЗСУ приблизно 10 тис. осіб. При цьому голова офісу Михайло Подоляк говорив, що щодня гине від 100 до 200 військових.
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