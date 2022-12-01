Рада призначила Кубракова віце-прем’єр-міністром з відновлення України [ Редагувати ]
Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єра з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду Віце-прем’єра з відновлення України - Міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначені був і Прем’єр-міністр.
"За" призначення Кубракова проголосували 263 депутатів. Голосування по фракціям:
- Слуга народу - 200;
- Європейська Солідарність - 0;
- Батьківщина - 0;
- Платформа за життя та мир - 13;
- За майбутнє - 9;
- Голос - 6;
- Довіра - 15;
- Відновлення України - 10;
- Позафракційні -10.
Нагадаємо, що в уряді залишать 14 міністерств замість 20 і скоротять чиновників.
по темі
Народна депутатка "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами". Юлія Льовочкіна - народний депутат 6-го (2007-2012), 7-го (2012-2014), 8-го (2014-2019) та 9-го скликань
До Києва прибули з візитом міністри закордонних справ семи країн-союзниць України: Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії
Помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Йому було 64 роки. Причини смерті глави МЗС Білорусі не називається.
Посаду начальника управління СБУ у Житомирській області отримав Володимир Компаниченко, у Кіровоградській - Сергій Кононенко, а у Тернопільській - Василь Дем'янчук
Новим президентом Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%