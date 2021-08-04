Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

СНБО требует от "Укрзализныци":

привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;

обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для "Укрзализныци";

внедрить программу восстановления инфраструктуры, подвижного состава,

организовать закупку новых вагонов;

увеличить транзит и расширить сеть для перевозки грузов в контейнерах;

запустить скоростное ж/д сообщение.

Как сообщали "Подробности", 4 августа Кабмин назначил трех заместителей министра инфраструктуры. Одним из них стал экс-депутат Мустафа Найем.