Решение СНБО: министра инфраструктуры Кубракова назначили главой "Укрзализныци" [ Редактировать ]
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Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
СНБО требует от "Укрзализныци":
- привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;
- обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для "Укрзализныци";
- внедрить программу восстановления инфраструктуры, подвижного состава,
- организовать закупку новых вагонов;
- увеличить транзит и расширить сеть для перевозки грузов в контейнерах;
- запустить скоростное ж/д сообщение.
Как сообщали "Подробности", 4 августа Кабмин назначил трех заместителей министра инфраструктуры. Одним из них стал экс-депутат Мустафа Найем.
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В конце июня Найем стал советником на общественных началах министра инфраструктуры Александра Кубракова, назначенного министром инфраструктуры 20 мая этого года. До этого Кубраков возглавлял "Укравтодор"
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