Європейський авіавиробник Airbus припинить залежати від постачання титану з росії впродовж кількох місяців. Про це заявив виконавчий директор компанії Майкл Шолхорн, передає Reuters.

Він уточнив, що зараз Airbus, як і раніше, закуповує "певний відсоток російського титану", однак навів точних даних.

Говорячи про титан, ми перебуваємо в процесі розриву (зв'язків - ред.) з росією. Це питання місяців, а чи не років. Я не можу назвати вам точну дату, це відносно складний процес із сертифікацією та іншим, що потрібно в авіації, але це станеться.

Росія є найбільшим у світі виробником титану. Він використовується в основному в авіаційних двигунах та шасі для великих літаків. Згідно з річним звітом Airbus за 2019 рік, російський титан використовували, зокрема, для військових вертольотів NH90 та Tiger.

У березні, після початку російського вторгнення в Україну, Boeing припинив закупівлю титану в росії. За даними джерел Reuters, компанія розширила закупівлі у США та Японії.

У липні Євросоюз відмовився вводити санкції проти уральської корпорації "ВСМПО-Ависма", яка є найбільшим у світі виробником продукції з титану та титанових сплавів.