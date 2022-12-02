Airbus відмовляється від російського титану [ Редагувати ]
Європейський авіавиробник Airbus припинить залежати від постачання титану з росії впродовж кількох місяців. Про це заявив виконавчий директор компанії Майкл Шолхорн, передає Reuters.
Він уточнив, що зараз Airbus, як і раніше, закуповує "певний відсоток російського титану", однак навів точних даних.
Говорячи про титан, ми перебуваємо в процесі розриву (зв'язків - ред.) з росією. Це питання місяців, а чи не років. Я не можу назвати вам точну дату, це відносно складний процес із сертифікацією та іншим, що потрібно в авіації, але це станеться.
Росія є найбільшим у світі виробником титану. Він використовується в основному в авіаційних двигунах та шасі для великих літаків. Згідно з річним звітом Airbus за 2019 рік, російський титан використовували, зокрема, для військових вертольотів NH90 та Tiger.
У березні, після початку російського вторгнення в Україну, Boeing припинив закупівлю титану в росії. За даними джерел Reuters, компанія розширила закупівлі у США та Японії.
У липні Євросоюз відмовився вводити санкції проти уральської корпорації "ВСМПО-Ависма", яка є найбільшим у світі виробником продукції з титану та титанових сплавів.
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