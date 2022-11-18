Чверть авіапарку "Аэрофлота" не може піднятися в повітря - ЗМІ [ Редагувати ]
Півсотні літаків російської авіакомпанії "Аэрофлот" перебувають у простої та не виконують польоти. Це понад чверть авіапарку компанії. Про це повідомляє Baza.
За інформацією видання, більшість з них - 25 бортів - канібалізують. З них уже знімають справні частини та переставляють на інші літаки.
Ще 18 бортів знаходяться на техобслуговуванні та чекають на ремонт. Щоправда, чекати вони можуть довго - "Аэрофлоту" бракує передкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів.
Є проблема і з гальмівними пристроями: на складі авіакомпанії лишилось лише кілька подібних деталей для різних типів літаків.
Один із Boeing-737, наприклад, стоїть на зберіганні через розлиту в багажному відділенні ртуть. Його європейський колега Airbus-350 не може злітати та сідати через відсутність запасних коліс.
Ще частину машин (чотири Airbus) передають лізингодавцю з 2020-2021 року, а три літаки з авіапарку просто заарештовані та не можуть виконувати польоти.
Через санкції "Аэрофлот" не лише втратив доступ до запчастин для своїх літаків, а й був змушений різко скоротити закордонну маршрутну мережу. На початок російського вторгнення до України компанія виконувала рейси до 56 країн, а на середину травня літала до 13-ти.
Нагадаємо, що після вторгнення росії в Україну міжнародні лізингові компанії в рамках санкцій вимагають від російських повернути літаки. Ті відмовились і фактично вкрали машини.
по темі
Українські війська під час контрнаступу на Херсонщині вперше захопили ворожий гелікоптер - багатоцільовий Мі-8. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс, впав у Костромській області
За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили щонайменше 278 літаків
Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі
07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25
Російська армія продовжує втрачати в Україні свої бойові літаки, гелікоптери та досвідчених пілотів. На даний момент країна-агресор втратила можливість відновити потенціал і досягти перевагу у повітрі. Про це у своєму щоденному огляді повідомляє Міністерство оборони Великої Британії