Півсотні літаків російської авіакомпанії "Аэрофлот" перебувають у простої та не виконують польоти. Це понад чверть авіапарку компанії. Про це повідомляє Baza.

За інформацією видання, більшість з них - 25 бортів - канібалізують. З них уже знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

Ще 18 бортів знаходяться на техобслуговуванні та чекають на ремонт. Щоправда, чекати вони можуть довго - "Аэрофлоту" бракує передкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів.

Є проблема і з гальмівними пристроями: на складі авіакомпанії лишилось лише кілька подібних деталей для різних типів літаків.

Один із Boeing-737, наприклад, стоїть на зберіганні через розлиту в багажному відділенні ртуть. Його європейський колега Airbus-350 не може злітати та сідати через відсутність запасних коліс.

Ще частину машин (чотири Airbus) передають лізингодавцю з 2020-2021 року, а три літаки з авіапарку просто заарештовані та не можуть виконувати польоти.

Через санкції "Аэрофлот" не лише втратив доступ до запчастин для своїх літаків, а й був змушений різко скоротити закордонну маршрутну мережу. На початок російського вторгнення до України компанія виконувала рейси до 56 країн, а на середину травня літала до 13-ти.

Нагадаємо, що після вторгнення росії в Україну міжнародні лізингові компанії в рамках санкцій вимагають від російських повернути літаки. Ті відмовились і фактично вкрали машини.