Airbus поставил вертолеты украинским пограничникам [ Редактировать ]
Компания Airbus Helicopter поставила еще три вертолета для украинских пограничников. Сейчас Государственная пограничная служба имеет уже 7 новых вертолетов Airbus Н125. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.
Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу.
В рамках создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине Государственная пограничная служба должна получить 24 новых вертолета Airbus Н125.
Вертолеты имеют современное оборудование для выявления и нарушений на границе. Среди прочего они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. Также тепловизоры в них позволяют обнаружить автомобиль на расстоянии до 20 километров.
Оборудование дает возможность не только записывать видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени. Также вертолеты громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.
Читайте также, во Львов привезли два вертолета для нужд Национальной полиции. Воздушные суда приехали из Франции, они предназначаются для Единой системы авиационной безопасности, в настоящее время в Украину ввезли 24 воздушных судна такого типа.
Кроме того, Украина будет поставлять двигатели турецкой компании Turkish Aerospace Industries для ее боевых вертолетов ATAK-II. О сумме контракта не сообщается, нет комментариев и от ГП "Укрспецэкспорт", двигатели для него будет поставлять ГП "Одесский авиационный завод".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Курс доллара на межбанке в продаже 22 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос
До того, как создать и возглавить общественную организацию Ukrainian Seafarers Union Кристина Король работала обычным посредником при крюинге L-Strem
Министерство социальной политики составило календарь перерасчета пенсий на 2022 год
Во вторник, 21 декабря, цена газа в Европе обновила исторический рекорд
Чем привлекательно Пин Ап казино? Почему популярность игрового зала растет с каждым днем? Какие возможности представляет игровое заведение? Кому можно играть на деньги?