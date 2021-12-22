Компания Airbus Helicopter поставила еще три вертолета для украинских пограничников. Сейчас Государственная пограничная служба имеет уже 7 новых вертолетов Airbus Н125. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу.

В рамках создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине Государственная пограничная служба должна получить 24 новых вертолета Airbus Н125.

Вертолеты имеют современное оборудование для выявления и нарушений на границе. Среди прочего они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. Также тепловизоры в них позволяют обнаружить автомобиль на расстоянии до 20 километров.

Оборудование дает возможность не только записывать видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени. Также вертолеты громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами.

Читайте также, во Львов привезли два вертолета для нужд Национальной полиции. Воздушные суда приехали из Франции, они предназначаются для Единой системы авиационной безопасности, в настоящее время в Украину ввезли 24 воздушных судна такого типа.

Кроме того, Украина будет поставлять двигатели турецкой компании Turkish Aerospace Industries для ее боевых вертолетов ATAK-II. О сумме контракта не сообщается, нет комментариев и от ГП "Укрспецэкспорт", двигатели для него будет поставлять ГП "Одесский авиационный завод".

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