Обстріл Кривого Рогу: є жертви [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.
Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.
Ще трьох людей ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Крім цього, росіяни знову обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Жертв серед населення немає, інші наслідки атаки уточнюються.
по темі
В ніч проти неділі, 4 грудня, окупанти десять разів відкривали вогонь з "Градів"
У рф готують нові ракетні удари по території України, і поки у неї є ракети, вона не заспокоїться
У п'ятницю, 25 листопада, окупанти завдали удару по Херсону
У четвер, 24 листопада, у Херсоні повідомляють про обстріл міста
У понеділок, 21листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона