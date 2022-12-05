Вибух стався на військовому аеродрому в Дягілєво

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах.

Місцеве видання Ya62.ru пише, що очевидці повідомили про гучний вибух і пожежу о 6:30 ранку. Поруч з летовищем відчувався сильний запах гасу.

Внаслідок інциденту, за попередніми даними, загинули троє людей. Ще шість отримали поранення. ТАСС повідомляє про трьох загиблих та п'ятьох постраждалих.

Також отримав пошкодження один з літаків. Причини інциденту поки що не зрозумілі.

"Московский комсомолець" уточнює, що йдеться про військовий аеродром у Дягілєво. Там працює 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (авіаційного персоналу дальньої авіації), повідомляло міноборони рф.

Вранці 5 грудня росЗМІ з посиланням на джерела писали про вибух на військовому аеродромі в Саратовській області, який стався внаслідок падіння безпілотника.

Інцидент стався в Енгельсі, де знаходиться авіабаза ВКС росії. Там дислокуються стратегічні ракетоносці Ту-95 та Ту-160, з яких запускають ракети по Україні. Пошкоджено два літаки, двоє військовослужбовців зазнали поранень. Російська влада поки не дала офіційних коментарів.