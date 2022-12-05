Місце запуску ракет по Україні: на аеродромі рф пролунав вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня, російські пабліки повідомляють про атаку безпілотника на аеродромі, звідки стратегічна авіація рф запускає ракети по Україні.
Пишуть, що прилетіло по Енгельсу, орієнтовно удар по аеродрому дальньої авіації. Це там, звідки часто злітають бомбардувальники, які атакують Україну ракетами, отож двох таких серйозно пошкоджено.
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