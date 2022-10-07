На військовому аеродромі Шайківка у Калузької області рф стався вибух - упав безпілотник. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.

За його словами, апарат, ймовірно, прилетів "з боку кордону".

Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет.

За даними Baza, безпілотник вибухнув над злітно-посадковою смугою військової частини. Mash пише, що це була диверсія, а апарат зі снарядом для гранатомета запустили з території України.

Метою безпілотника нібито було знищити злітно-посадкову смугу аеродрому Шайківка. Смугу було пошкоджено, однак її вже відремонтували.

На авіабазі Шайківка дислокований 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. До його складу входять дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. Екіпажі з авіабази регулярно беруть участь у повітряних парадах у Москві.

Деякі українські ЗМІ повідомляють, що на "Шайківці" дрон знищив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ. Ця інформація наразі не може бути підтверджена.

Саме з літаків Ту-22М3 рашисти запускали гіперзвукові ракети "Кинжал" та скидали авіабомби ФАБ-3000 на "Азовсталь".

Ту-22М3

Вибух безпілотника - перший подібний випадок у Калузької області з початку введення російських військ в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, 1 жовтня пролунав потужний вибух на військовому аеродромі Бельбек поблизу окупованого Севастополя. Росіяни стверджують, що військовий літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та вибухнув.