У столиці Монголії люди штурмують Палац уряду (відео) [ Редагувати ]
На центральній площі Улан-Батора біля Палацу уряду розпочалися масові протести. За даними місцевих ЗМІ, причиною заворушень стала інформація про крадіжку вугілля на $12,9 млрд, який мав експортуватися з Монголії до Китаю. Протестувальники звинувачують у зникненні вугілля корумпованих чиновників.
За даними агентства 24tsag, під час спроби штурму Палацу уряду протестувальники зламали металеві ворота.
За даними порталу News.mn, в ході зіткнення постраждали шестеро людей, серед них чотири співробітники служби безпеки палацу. Дорогу до державної резиденції глави уряду перекрито.
Масові протести почалися після того, як місцеві ЗМІ розповсюджували інформацію про те, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізняється від кількості, отриманої китайською стороною.
Загальна вартість вугілля, що зникла, оцінюється в $12,9 млрд. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Китай надав монгольській владі дані політиків, причетних до розкрадань, і тепер демонстранти вимагають покарати їх.
За інформацією агентства Shuud, наразі під слідством перебувають 15 посадових осіб, їх підозрюють у причетності до корупційних злочинів.
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