На заході Румунії оголосили найвищий рівень повеневої небезпеки. Унаслідок сильних злив у всіх річках на заході країни стрімко піднявся рівень води. Нагадаю, Румунія потрапила під потужний дощовий циклон "Валентин", який спричинив різке похолодання, грози та буревії. А одним із повітів на південному сході пронісся гігантський торнадо, там десять будинків залишилися без даху.

І про інші надзвичайні події у світі - дивіться далі в нашому огляді.

Потоп у американському штаті Айова. Річка Міссісіпі вийшла з берегів. Рівень води піднявся до майже рекордних семи метрів. Потоки прорвали тимчасову захисну дамбу і затопили місто Давенпорт. У воді стоять перші поверхи будівель та автомобілі. Жителів евакуюють з затоплених районів на човнах. Так високо Міссіспі не піднімалася останніх чверть століття. Повінь очікують у десяти штатах, де протікає повноводна річка.

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Масштабна евакуація в Індії. На східне узбережжя насувається потужний циклон "Фанні". Вихор мчить на швидкості 190 кілометрів на годину і дістанеться суходолу у п'ятницю. Першим під удар потрапить штат Орісса. Зупинена робота портів, скасовані залізничні рейси. Рибалкам радять не виходити у море. Місцева влада евакуювала близько 800 тисяч жителів. У сусідніх штатах надзвичайні служби привели у стан підвищеної готовності.

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Болівія оговтується після руйнівного зсуву ґрунту. Днями обвал знищив понад 60 будинків у місті Ла-Пас, ще майже два десятки частково зруйновані. Троє людей зникли безвісти, місцева влада вчасно евакуювала жителів з небезпечної зони в тимчасові пункти. Зсув ґрунту спричинили сильні зливи. Свідки зафіксували обвал будинків на камеру. На місці тривають відновлювальні роботи. Ла-Пас розташований на висоті три 1.600 метрів. Сповзання ґрунту тут - поширене явище, особливо у бідних районах, де помешкання зводять на нестабільних ділянках.

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Спалах бубонної чуми зафіксували в Монголії. На сході країни сталося два летальних випадки зараження. Про це повідомлє турецьке видання "Анадолу". У провінції Баян-Улгий запровадили карантин. Бубонна чума - бактеріальне інфекційне захворювання. Бактерії передають блохи, що живуть на гризунах. Доросла людина може померти менш як через добу після зараження.