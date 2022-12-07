Жінка у військовій формі. Це викликає повагу і гордість. Але це ще й певний виклик - підігнати однострій під жіночі потреби й статуру. Тож наш наступний сюжет - саме про побутові потреби жінок-військовослужбовиць. І про тих, хто допомагає їм доглядати за собою навіть у суворих фронтових умовах.

Жінка-медик має рятувати поранених. Снайперка має бути холоднокровною та терплячою. Розвідниця - безстрашною та впевненою у собі. Кажуть, війна не ділить людей на жінок і чоловіків, на війні є лише солдати. Втім, коли на деякий час перестають свистіти кулі над головою та замовкають гармати, десь у бліндажі дівчатам все ж доводиться згадувати про те, що вони дівчата. З елементарними, але все ж дівочими потребами.

Леся Филимонова, прессолдат підрозділу 112 бригади ТрО:

В мене стандартний нормальний розмір. Я коли собі щось купую 46 розміру, костюм, наприклад, то він в мене 46 верх, 46 низ. Тут значить коли форму замовили в мене вийшло що штани більш менш, чоловіку подобається. А кітель на мені реально з подовженими дуже рукавами.

На фронті та в тилу - Україну від ворога захищають десятки тисяч жінок. Вчорашні модниці, які раніше могли годинами сидіти біля дзеркала, наближуючи свою красу до досконалості, змінили довгі підбори та сукні на берці та однострій.

Маргарита, військовослужбовиця Збройних сил України:

Скоро буде замова. Дефіциту з амуніцією немає, я з березня місяця маю бронежилет, каску і все необхідне.

Дівчата виборюють нашу перемогу на рівні з чоловіками, утім форму носять чоловічу. За військовим Дисциплінарним статутом, солдат має стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані зі службою. Але ж виконувати бойові завдання в одягу великого розміру - складно, діляться наші берегині.

Леся Филимонова, прессолдат підрозділу 112 бригади ТрО:

Ти мусиш на кітель вдягати бронежилет, тобто це не тому, що воно не гарне, воно починає вбиватися, реально дуже незручно. Тому кітель я в принципі не ношу, і багато хто з жінок їх також не носять.

Чоловіча форма - починається переважно з 50-десятого розміру. Тоді як більшість наших захисниць - тендітні й потребують значно меншого одягу.

Маргарита, військовослужбовиця Збройних сил України:

Поки що військової хорошої форми немає, тому так само, як і тисячі дівчат в мене її також немає. Є чоловіча, яку ти можеш попросити, щоб тобі видали, але вона не завжди підходить. В мене розмір Xs' і зріст 160 і просто... мені не зручно ходити.

Деякі дівчата беруться шити форму самостійно. Деякі - звертаються по допомогу до волонтерів. Тим більше, що зараз, коли вдарили перші зимові морози, варто подбати й про утеплення. Волонтерська організація, яку очолює Ксенія Драганюк, із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримує жінок на фронті.

Ксенія Драгонюк, авторка волонтерського проєкту:

В нас є п'ять основних предметів, які необхідні для того, щоб захисниці на передовій було тепло - це власне те, на що ми зараз збираємо кошти і те, що ми зараз закуповуємо - перше, це тепла форма жіноча, друге - це термобілизна, третє - це каримат, нормальний, теплий, четверте - це зимовий теплий спальник і п'яте - це взуття.

На відміну від осінньої форми - для зимової потрібна підкладка з утеплювачем. За розрахунками волонтерки, аби одягнути орієнтовно дві тисячі захисниць, потрібно близько мільйона доларів США! Втім лише на перший погляд сума непідйомна.

Ксенія Драгонюк, авторка волонтерського проєкту:

Один випуск ракети ППО, щоб збити ворожу ракету коштує один млн. доларів, один випуск. Але для того, щоб зробити цей випуск, має бути людина, якій за пірамідою потреб має бути як мінімум не холодно і не голодно. Тому спочатку ми маємо подбати про базові речі людини, нашої військової або військового, які роблять цей пуск ракети, щоб збити ворожу.

Підтримуючи наших захисниць, ми робимо неоціненний внесок у нашу майбутню перемогу - наголошує Ксенія. Відчайдушні та кмітливі, рішучі та наполегливі… Вони добре розуміють свій обов'язок перед батьківщиною. І здатні не гірше за чоловіків, затиснувши зуби, стерпівши біль та здолавши страх, виконувати бойові задачі та гнати ворога геть з України.