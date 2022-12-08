Узбекистан припинив експорт газу та відмовився від "газового союзу" з рф [ Редагувати ]
Узбекистан повністю зупинив експортні поставки природного газу на тлі зростання внутрішнього споживання через холоди. Про це в інтерв'ю телеканалу Sevimli заявив голова правління енергетичної компанії "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.
Через те, що зараз наше основне завдання полягає в задоволенні потреб населення, весь експорт газу, у тому числі до Китаю, припинено на 100%, і цей обсяг спрямований населенню.
Глава "Узтрансгазу" зазначив, що у 2022 році обсяги експорту газу з Узбекистану знизилися втричі порівняно з минулим роком.
Це також пов'язано з тим, що в Узбекистані останнім часом було збудовано кілька нових електростанцій. Відповідно, ми також перераховуємо обсяг експорту та імпорту газу.
При цьому міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов 8 грудня заявив, що узбецька сторона не зацікавлена в участі в "потрійному союзі" з росією та Казахстаном для постачання газу.
Країна веде переговори, "щоб імпортувати газ та електроенергію з сусідніх країн, а не через якийсь альянс чи союз". За даними Reuters, міністр розкритикував концепцію угоди, заявивши, що Узбекистан не погодиться на політичні умови, які поставить під загрозу його національні інтереси.
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