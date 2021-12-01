В Узбекистане разрешили ездить без прав и техпаспорта [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
С 1 марта 2022 года в Узбекистане можно будет управлять автомобилем, не имея водительских прав и техпаспорта. Также изменения предусматривают в кодекс об административной ответственности. Документ опубликовали на правительственном сайте "Народное слово".
В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе:
- документ на право управления транспортным средством;
- документы о регистрации транспортного средства;
- документы подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца,
- страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Уже с 1 декабря водителям в Узбекистане разрешили пользоваться за рулем телефоном через наушники или другие технические средства, которые не нужно держать в руках.
Данное правило не распространяются на тех водителей, которые пользуются удостоверением или автомобильными номерами, полученными в других странах. В таком случае водитель обязан иметь и права, и техпаспорт.
Первой страной, в которой официально разрешили ездить без прав, стала Грузия в 2011 году. В Казахстане такое новшество заработало с 1 февраля 2021 года.
В Украине штраф за езду без прав составляет 425 грн. Если за руль садится человек, который не получал водительские права, он будет оштрафован на 3 400 грн.
Напомним, что украинцев начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка.
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