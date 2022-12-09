У Херсоні знову чути звуки вибухів [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У звільненому Херсоні ввечері 9 грудня знову чути звуки вибухів.
На даний момент подробиць немає. Станом на 22:40 у місті не оголошено повітряну тривогу.
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