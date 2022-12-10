В ООН запевняють, що Білорусь погодилася на транзит українського зерна без жодних умов. Це дозволить доправити зерно до литовських портів.

Про це йдеться в заяві речника генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Стафена Дюжарріка.

У Нью-Йорку генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем. На зустрічі білоруський дипломат поінформував про те, що його країна "без жодних попередніх умов погодиться на транзит українських зернових".

Також Амбразевич повторив прохання уряду Білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які підпадають під санкції Заходу.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін прокоментував повернення росії до "зернової угоди". Він заявив, що нібито рф отримала гарантії, що Україна не знищуватиме Чорноморський флот за допомогою гуманітарного коридору.