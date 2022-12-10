Ліки на передову. Львівські науковці створили універсальний препарат, який одночасно зупиняє кров, діє як антибактеріальний та ранозагоюючий розчин. Препарат уже протестували. Попередньо і на людях теж… Науковці певні - їхній винахід може врятувати не одне життя військових. Деталі у сюжеті Христини Гашенко.

Позивний "Джин", військовослужбовець ЗСУ:

Це є наша аптечка, тут є додатковий турнікет. Бандаж, бинти й ось. Бинт пропитаний кровоспинним "Целокс" я так бачу іноземного виробництва, бо написано англійською мовою.

Окрім бинтів на передовій використовують різні кровоспинні препарати. Медики радять покласти в аптечку кілька видів. Бо це може врятувати життя.

Позивний "Знахар", бойовий медик ЗСУ:

Один з варіантів - це є порошкові засоби для зупинки кровотечі, які засипаються безпосередньо в рану та інші засоби, які можуть використовуватися, такі самі "Целокс А" з аплікатором, який в глибокі рани вводять, це спеціальний аплікатор у виді шпріца, шпріци вводяться глибоко в рану, фактично кульові поранення.

Переважно в аптечках військових кровоспинні препарати іноземного виробництва. Та львівські медики-науковці вирішили створити вітчизняний.

Ось даний розчин, теперішня розробка...

Над цим прозорим розчином фахівці мудрували два роки.

Назар Манько, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України:

Розчин заснований на хітозані з антибіотиком.

Він має не лише зупинити кров.

Ростислав Стойка, доктор біологічних наук:

Унікальність полягає в тому, що його немає, просто фізично немає, і вже досить багато препаратів існує, які кровоспинні, але препарату, який би кровоспинний і ранозагоюючий і антибактерійний - таких немає препаратів.

Найскладніше було отримати правильно пропорцію компонентів у ліках. Експерименти, помилки, знову дослідження - і ось результат.

Назар Манько, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України:

…тому що ти переборщиш з одним реагентом і він впаде в осад. З другим - не буде розчинятися, може бути розчинятися, але при дуже сильній кислоті і неможливо це застосовувати в клініці.

Ліки науковці уже протестували у лабораторних умовах.

Назар Манько, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України:

Вона прекрасно себе почувала, жила, їла, і їй нічого не було.

Наважилися на експеримент і самі працівники лабораторії. І результатом задоволені.

Назар Манько, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України:

… рани загоювались досить швидко, рана не подразнювалась. Не спостерігалося інфікування рани. Тобто, пару раз були брудні в колег леза, після обробки не було гноєтворного процесу. Хоч ця людина до нього схильна була.

Головна мета львівських науковців - своєю розробкою допомогти бійцям на передовій.

Ростислав Стойка, доктор біологічних наук:

В першу чергу йде мова про поверхневі рани, рвані, поверхневі рани. Ну на жаль, транспортування з поля бою до лікарні воно часом займає години і на той час треба не просто накласти джгут, щоб кров не витікала, а треба також забезпечити антибактерійні дію.

Свій препарат львів'яни надіслали до Києва на всеукраїнський конкурс в Національну Академію Наук.

Андрій Сибірний, директор Інституту біології клітини НАН України:

Є різні кровоспинні препарати, і в першу чергу імпортні. Ми пропонуємо вітчизняні та набагато ефективніші.

Щоб препарат з'явився на передовій, його ще потрібно офіційно протестувати на людях. І зареєструвати в МОЗі.