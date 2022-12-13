Українські пенсіонери з початку грудня почали одержувати додаткові доплати до пенсії. Нововведення стосується певної категорії мешканців нашої країни.

Так, з грудня 2022 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, збільшився з 2027 до 2093 гривень. Ця невелика зміна також вплинула на розмір пенсійних виплат. Пенсіонери віком до 70 років тепер отримають нову доплату.

Для пенсіонерів до 70 років, які мають повний стаж, загальний розмір пенсії не може бути меншим за 2500 гривень.

Якщо ж стаж не досягає потрібних 30 років для жінок і 35 для чоловіків, планку мінімальних виплат також дещо підняли, але це стосується лише непрацюючих пенсіонерів.

Крім того, перерахунок виплат цього місяця торкнеться шахтарів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, жертв нацистських переслідувань та інших категорій. Також на 660 гривень зростає максимальна пенсія. Тепер вона становитиме 20 930 гривень.