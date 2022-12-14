Ізраїль - країна, що вже звикла жити в умовах постійної загрози ракетної атаки. І щоб населення мало повноцінне життя, в Ізраїлі вигадали, як захистити цивільних. І не лише шляхом застосування ППО. Ізраїльтяни використовують спеціальні підрозділи армійського тилу. Як це працює, та чому саме таку модель захисту цивільного населення обрала ця країна - розкажемо далі в нашому матеріалі.

За безпеку необхідно платити. За її відсутність - розплачуватися.

Десятки тисяч наших бійців проливають кров на передовій. Увесь світ у захваті від їхньої мужності. Але навіть наймогутніша армія - втратить боєздатність, якщо завмре життя в тилу. Поняття "міцний тил" - це не лише безперебійне постачання провіанту і боєприпасів, а й високий бойовий дух у війську. Без нього навіть найсучасніша зброя безсила. Солдат має бути певним, що його рідні та близькі у безпеці.

Захист Цивільного Населення.

Ізраїль - країна, яка веде не лише війну проти практики терору щодо мирного населення.

Михайло Лобовіков, офіцер служби тилу, архітектор:

Основна загроза для Ізраїлю - удар по тилу. Адже, на жаль, наші вороги відкрито заявляють, що їхньою ціллю є знищення саме мирного населення Ізраїлю. Саме його вони обстрілюють, коли ми бачимо обстріли з Гази або те, що було раніше з Лівану. 99 відсотків обстрілів було по цивільному населенню, а не по військових об'єктах.

До такої ж тактики нині вдається і росія - в Україні. І скільки це триватиме - не може передбачити ніхто. В Ізраїлю є досвід створення захисту від таких нападів.

Михайло Лобовіков, офіцер служби тилу, архітектор:

Починаючи з завершення Війни за незалежність, цілі райони Ізраїлю були під обстрілами. Переважно це була сирійська артилерія, яка обстрілювала всю північ Ізраїлю. Всі будівлі Ізраїлю зводили з бомбосховищами, або це було загальне укриття в підвальному приміщенні, або це було громадське бомбосховище. Є приватні укриття в будинках, у нових будинках, зведених після 91-го року, є укриття в офісних будівлях, тобто в офісах, школах, театрах - не важливо, теж побудованих після 91-го року.

Радянський Союз теж готувався до тривалої війни. Збудували систему бомбосховищ, проте більшість із них - перестала існувати. А ті, що залишились, застарілі. Ізраїль постав перед подібною проблемою, коли в руках терористів опинилося ракетне озброєння. ЦАХАЛ відповів - створенням спеціальних підрозділів армійського тилу.

Михайло Лобовіков, офіцер служби тилу, архітектор:

На сьогодні це величезна частина армії, яка спрямовано працює саме над захистом цивільного населення, і вона контролює все, що стосується цивільного захисту: системи сповіщення, будівництво укриттів, їхню якість і вмістимість. Є спеціальні підрозділи служби тилу, які перебувають у безпосередньому контакті з муніципалітетами та місцевою владою для координації дій, для перевірок і контролю якості всіх цих рівнів систем захисту цивільного населення.

Ці підрозділи геть не схожі на звичні нам служби контролю. З ЦАХАЛом домовитися - неможливо.

Михайло Лобовіков, офіцер служби тилу, архітектор:

Обов'язкова процедура, яка зобов'язує мене як архітектора, як проєктувальника передбачити за тими нормами, що мені приписано, - чи буде це укриття у квартирі, тобто так звана "кімната безпеки": повністю бетонний блок, бетонні стіни, бетонні підлога та перекриття, розраховані, як правило, на вибухову хвилю певної потужності. Є такі варіанти, коли не будують "кімнату безпеки" у кожній квартирі, а одне загальне укриття на поверсі. Якщо це громадська будівля, припустімо, ресторан на 100 осіб, то там має бути укриття на 100 осіб. І відповідно - офісна будівля, залежно від місткості, проєктується укриття. Також відповідно школи, дитсадки - в будь-якому дитячому садку є укриття, в будь-якій школі є укриття і так далі.

Такі укриття обов'язково мають бути доступними, а шлях до них - безпечним. Але атака може застати людину далеко від будівлі з бомбосховищем.

Михайло Лобовіков, офіцер служби тилу, архітектор:

Коли почалася ескалація обстрілів з Гази після так званого розмежування у 2005 році, тоді було потрібне якесь швидке рішення. Тоді залучили приватні будівельні компанії, які займаються збірним будівництвом. Їм видали рознарядки, як це зробити і вони почали готувати ці переносні укриття, які виготовляють на заводі, перевозять вантажівкою та встановлюють за допомогою будівельного крана. Це почалося з автобусних зупинок. Потім були інші переносні укриття, які можна було швидко зробити та швидко встановити. Коли ми бачимо, звідки може прилетіти, а ми тут дуже добре знаємо звідки може прилетіти, то можна використати таку зупинку як якесь укриття навіть тоді, коли людина перебуває ззовні. Якщо вона лежить на землі біля такої зупинки з протилежного боку від обстрілу, то матиме певний захист.

Хай яка сильна система ППО Ізраїлю, але неможливо повністю застрахуватися від прямого влучання та обвалення будівлі.

Голан Вах, представник служби тилу:

У нашій службі є чіткі протоколи на всі випадки надзвичайних ситуацій. Обстріли, руйнування, влучання ракет, землетруси, застосування зброї масового ураження - будь-що. І ці протоколи універсальні, їх можна застосовувати у будь-якій країні. Ось цей ми використовували у Маямі, коли там обвалився будинок. Назва протоколу - Зупинити час. Тобто врятувати людей з-під завалів до того, як вони загинуть. На це, як правило, є 48 годин. Ми починаємо з того, що з'ясовуємо, хто був у будівлі, скільки їх та де вони перебували. Для цього у нас є розвідка, інженерна служба та інші. Аж до того, що ми створюємо тривимірну модель будівлі. Далі - з'ясовуємо, хто там жив. Наприклад, за допомогою рахунків на воду, електрику та газ. Або використовуємо геолокацію телефонів з точністю до метрів. Далі інженери відтворюють модель будівлі та визначають, де була яка квартира. І все - починаємо розбирати завали, зрозумівши, де є люди. Все це існує у вигляді програмного забезпечення.

Нещодавно багато людей не вірили в те, що Україна може впоратися з повномасштабним вторгненням росії. І де сьогодні ці скептики? Ми впоралися. Тож хіба нам під силу, після остаточної перемоги - вибудувати й нову, ультрасучасну систему захисту цивільного населення, не гіршу, ніж в Ізраїлі.