Окупанти обстріляли Херсонську ОВА (фото) [ Редагувати ]
Російські війська 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок чого пошкоджені два поверхи. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Зранку в Херсоні внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення.
За даними місцевої влади, за минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини.
Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 жителів області отримав поранення.
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