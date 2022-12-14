Росіяни вранці вдарили по Херсону [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 14 грудня обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у місті загорілося складське приміщення.
Про це повідомляється в Telegram-каналі заступника голови ОП Кирила Тимошенка.
"Зранку внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення. На місці працюють екстрені служби. Встановлюється обсяг завданої шкоди", - написав він.
по темі
Російські військові вчора, 10 грудня, вчергове обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні
У звільненому Херсоні ввечері 9 грудня знову чути звуки вибухів
Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області
Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії
У четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули чотири людини, є постраждалі