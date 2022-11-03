У Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор росії. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський і виклав фото.

Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні (3 листопада - ред.). Таємниче зникнення самі розумієте чого... Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки.

Місцеві видання повідомляють, що з площі Свободи зникли блокпости росіян.

27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що через контрнаступ ЗСУ та руйнацію мостів через Дніпро росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію на Херсонщині на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона.

З будівлі Херсонської облради зняли триколор pic.twitter.com/5MYCBtI184 — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 3, 2022

Нагадаємо, окупанти "завершили евакуацію" з правого берега Херсонської області та закрили мости.