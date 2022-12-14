Керівник громадської футбольної спілки міста Києва, колишній функціонер ФФУ за часів Григорія Суркіса, Ігор Кочетов підтримав висування Андрія Шевченка на вибори в УАФ та розповів про деталі виборчого процесу, який зараз намагаються організувати задля обрання нового президента футбольної Асоціації.

Підтримую (Андрія Шевченка, - ред.) і вважаю, що це найбільш достойна кандидатура, яка може очолити український футбол.

Стосовно виборів, Кочетов повідомив про план проведення дострокової виборчої конференції.

Бувають надзвичайні ситуації, коли члени УАФ можуть призначити так званий надзвичайний конгрес і десь погодити це зі статутними нормами. На скільки мені відомо, українська футбольна громада має такі плани це зробити. Якщо три четверті протоколів будуть зібрані, то протягом 10 днів УАФ повинен призначити позачерговий конгрес. Але якщо вони його не призначать - а я в цьому впевнений – то колективні члени мають обрати робочу групу, яка проведе цей конгрес.

Ігор Кочетов

Про Андрія Шевченко він додав, що вважає його самодостатньою та рівновіддаленою від різних течій людиною, яка "може дати футболу прозорість".

Відомо, що Андрія Шевченко висунуто кандидатом на вибори керівника УАФ за поданням скандального колишнього "регіонала" Віктора Межейка.

Також відомо про факти тиску з боку органів влади та СБУ на представників регіональних футбольних асоціацій, в рамках підготовки позачергового конгресу УАФ.

За оцінками експертів, такі обставини можуть негативно вплинути на оцінку легітимності майбутніх виборів президента Асоціації футболу з боку УЄФА.

Андрій Шевченко