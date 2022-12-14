Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це сайт глави держави.

Члени ставки заслухали доповіді військових щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії російської федерації.

Також були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому. Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури.

Учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України.

Раніше Зеленський заявив, що війна закінчиться, коли ЗСУ повернуть усі території, все інше буде замороженням конфлікту.