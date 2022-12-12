Війна закінчиться, коли ЗСУ повернуть усі території, все інше буде замороженням конфлікту - Зеленський [ Редагувати ]
Війна росії проти України закінчиться, коли Збройні Сили України вийдуть на кордони 1991 року, все інше буде замороженням конфлікту. Про це президент Володимир Зеленський заявив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".
Я відповідальна людина і розумію, що це означає для людей почути, коли війна закінчиться. Тому що це головне питання. Я не граю з такими речами. Для нас кінець війни, як би там не звучало, як би хтось вірив чи ні. Кінець - це тоді, коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах.
Глава держави зазначив, що не має бути замороження конфлікту, а війна закінчиться лише тоді, коли Україна звільнить усі свої території.
Це не означає, що завтра не літають дрони, а десь там на фронті люди вбивають, але це далеко і до нас не відноситься. Ні, це неправда, і нечесно. Тому що все це наші громадяни, що воюють. Тому я й говорив, що війна не далеко. Вона скрізь і в кожному будинку сьогодні.
Зеленський вважає, що перебіг війни залежатиме від військової допомоги США, а збільшення допомоги може прискорити наступ ЗСУ.
І ми стежимо, бо ми переживаємо цей факт. І чуємо меседжі різні, з різних боків, якщо зміниться клімат у політиці, в Конгресі, і це може сильно вплинути і на допомогу Україні. Найголовніше, щоб США, суспільство знало і не збилося з курсу, з цього шляху підтримки України, а знало, що ми воюємо і за них також.
Напередодні президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, в ході якої обговорювалось подальше постачання зброї для відбиття російської агресії.
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