У неділю, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він сказав під час відеозвернення.

Під час засідання обговорювалися ситуація на фронті, необхідні кроки щодо відновлення енергетичної системи країни та аналіз розвідданих.