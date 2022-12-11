Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали [ Редагувати ]
У неділю, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він сказав під час відеозвернення.
Під час засідання обговорювалися ситуація на фронті, необхідні кроки щодо відновлення енергетичної системи країни та аналіз розвідданих.
Провів засідання Ставки. Серед основних тем: ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все докладно опрацьовуємо.
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