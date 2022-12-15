Військова частина Сил спеціальних операцій ЗСУ отримала генератор потужністю 88 кВт. Він допоможе планувати та координувати спеціальні операції. Вартість покупки - 960 тисяч гривень.

Про передачу повідомили на сайті "Фундації Течія" - громадської організації холдингу TECHIIA. Дизельний генератор Cummins C110 D5 потужністю 88 кВт буде забезпечувати живлення штабу і полегшуватиме роботу спецпризначенців.

Сили спеціальних операцій - окремий рід сил ЗСУ, який залучають до планування та виконання ключових місій визволення України від окупантів. Наприклад, звільнення острову Зміїний не обійшлося без активної участі ССО. Але більшість їхніх операцій зі зрозумілих причин залишаються таємницею.

"Генератор - це не настільки резонансна покупка, як броньовики чи ударні дрони, але не менш корисна для наших захисників. У штабі кажуть, що з його допомогою зроблять багато корисного для наближення перемоги України. І я переконаний, що саме так і буде", - коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA і директор "Фундації Течія".

Нагадаємо, нещодавно організація передала військовим 7 розвідувальних дронів та 800 рятувальних жилетів для військово-морських сил. Загальна сума допомоги Силам оборони України від "Фундації Течія" перевищила $21,2 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. З міркувань безпеки та через військову таємницю деталі цих закупівель не розголошуються.