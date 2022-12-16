Вранці, 16 грудні, внаслідок ракетної атаки по Україні низка міст залишилися без електроенергії. Без світла опинилися зокрема Харків, Полтава, Бориспіль та Павлоград на Дніпропетровщині.

У Кременчуці немає не лише електроенергії, а й тепла. У декількох районах Києва також зникло світло, немає тепла та не працює водопостачання.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення.

"Обов'язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях", - зазначив він.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін поінформував, що після відбою повітряної тривоги жителі області можуть звернутися до Пунктів незламності, аптек, магазинів, АЗС і банків, які працюватимуть, попри відключення світла.

"Перелік усіх пунктів – на сайті ОВА або на спеціальній мапі. Також у пошуку допоможе телеграм-бот @nezlamnistbot. Перейдіть за посиланнями, знайдіть найближчі до себе пункт незламності, аптеку, магазин, АЗС і банк. Збережіть собі адреси, щоб бути готовими", - зазначив очільник Полтавщини.

Місто Бориспіль Київської області переходить на аварійний режим роботи. Критична інфраструктура працюватиме на генераторах. Воду подаватимуть за графіком від 6:00 до 9:00, від 18:00 до 21:00.

У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. "Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, через масовану повітряну тривогу та ракетну атаку в більшості регіонів України є ризик аварійних відключень електроенергії.

"За можливості зробіть запаси питної води та їжі, якщо маєте світло, зарядіть електронні прилади та наповніть термоси окропом", - порадив міський голова.

Міністр палива та енергетики Герман Галущенко, через російські обстріли пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України.

"Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 16 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу. В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.