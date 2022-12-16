Зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили частині областей України. Станом на 08:23 "почервоніли" південні, східні, північні та центральні області, а також Київ.

В Офісі президента просять не ігнорувати тривогу. Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - написав Кирило Тимошенко у соцмережах.

Варто зауважити, що тривога розпочалася о 07:05 в Одеській області. Вже 08:10 її оголосили у Києві. Саном на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних.

Тим часом о 8:35 повітряна тривога охопила вже всі області України.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять.

Він також повідомив про атаку близько 60 ракет.

"На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум", - повідомив Кім.