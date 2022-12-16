Повітряна тривога охопила частину України: росія випускає близько 60 ракет [ Редагувати ]
Зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили частині областей України. Станом на 08:23 "почервоніли" південні, східні, північні та центральні області, а також Київ.
В Офісі президента просять не ігнорувати тривогу. Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - написав Кирило Тимошенко у соцмережах.
Варто зауважити, що тривога розпочалася о 07:05 в Одеській області. Вже 08:10 її оголосили у Києві. Саном на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних.
Тим часом о 8:35 повітряна тривога охопила вже всі області України.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять.
Він також повідомив про атаку близько 60 ракет.
"На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум", - повідомив Кім.
по темі
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи ще й в Дніпровському районі, що сталися 16 грудня під час повітряної тривоги
Під час масованого обстрілу України зранку 16 грудня було влучання ракет в Кривому Розі Дніпропетровської області
російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харків
Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня
Одна з випущених по Україні російських ракет впала в Молдові поблизу міста Бричани на півночі країни. Про це повідомляють молдавські ЗМІ. Опубліковано фото фрагмента ракети
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. За попередньою інформацією 13 ворожих літаків випустили по 8 ракет, сумарна кількість - 104. Також у Чорне море вийшли ракетоносії "Калібрів", можливий залп із 16 ракет