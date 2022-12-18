Чи має війна стати на заваді свята? І доречно зараз встановлювати новорічні ялинки у містах? Ці дискусії точаться зараз і у владних кабінетах на місцях, і у соцмережах.

Довго не дискутували на цю тему в Миколаєві та в Івано-Франківську. Якого консенсусу там дійшли й що вигадали? Дивіться у матеріалі моїх колег.

Каштановий сквер в Миколаєві - одне з найулюбленіших місць відпочинку. Зазвичай саме тут влаштовують новорічні святкування. І зараз тут змонтували головну ялинку.

Юрій Любаров, начальник управління культури Миколаївської міськради:

Це символ Нового року. Це не просто так. Це не просто купа мішків з маскувальною сіткою. Це захисна споруда навколо скульптури Святого Миколая. Яку ми захистили в цьому році. Поверх цієї захисної споруди ми робимо ще одну ментальну захисну споруду. Це така ялинка.

Пам'ятник покровителю Миколаєва стоїть в центрі скверу ось вже 17 років. В жовтні через постійні російські обстріли його довелося закрити мішками з піском. А до зимових свят всю конструкцію вирішили прикрасити.

Наталія Куличковська, волонтерка центру "Українські плетунії":

Креативно хотелось бы к Новогому году сделать что-то приятное глазу. Я решила, что, если мы сделаем ее в виде кикиморы и елки, получится неплохо. Плюс дети - это дети, а они в нашем городе есть, им тоже хочется немного радости.

І "Українські плетунії", які з початку повномасштабного вторгнення росії роблять на фронт кікімори, взялися до праці. Основою стала сітка, яку подарував очаківський рибалка. Тканина - залишки, які передають фабрики. Плели тиждень.

Учитывая, что она будет висеть на улице, надо, чтоб оно было крепким.

Гучних святкувань в Миколаєві цього року не буде. Але на День Святого Миколая містян запрошують на флешмоб до "ялинки незламності". Всі охочі можуть повісити на неї власні новорічні прикраси або записки з побажаннями.

Світлана, жителька Миколаєва:

Новый год никто не отменит никогда. Поэтому елка обязательно нужна. Какая-то радость в жизни должна сохранятся. Вот я купила цветы, сейчас иду. Война войной, а жить надо. И говорят, что жизнь - это такое дело. Поэтому правильно, и для молодежи, и для детей.

Після свят захисну сітку та прикраси з монумента знімуть. А кікімору відправлять на фронт аби оберігала наших бійців від ворога.

Незвичну ялинку встановили і в Івано-Франківську. Новорічне дерево заввишки п'ять метрів, має залізний каркас, який виготовили учні професійно-технічного училища. Прикрасили її трьома сотнями дитячих малюнків із зображеннями українських воїнів та захисниць, гербів звільнених міст, і навіть пса Патрона.

Ялинка актуальна і підіймає настрій патріотичний, яка актуальна б такий час. І діти вклали частинки своїх мрій, душі. Намальований і Ісус, і пес Патрон, і голуби миру.то всім бажаю миру.

Поруч із малюнками красуються десятки синьо-жовтих ангеликів у формі ляльок-мотанок. Верхівка ялинки оздоблена - великим тризубом. Має і різдвяну ілюмінацію - світлодіодні гірлянди на сонячних батареях, якими підсвічуватимуть щовечора головний новорічний символ міста.

Житель Івано-Франківська:

Ялинка досить специфічна, як на мене, але потрібно враховувати те, що у нас війна. І все, що спромоглися це ось така ялинка. В деяких містах на лінії фронту взагалі немає нічого. Тому потрібно радуватися тому, що ми маємо.

Офіційно "Ялинку перемоги" відкриють 19 грудня.