День Святого Миколая: красиві привітання зі святом [ Редагувати ]
У понеділок, 19 грудня в Україні святкують День Святого Миколая. Проте росія вирішила зіпсувати свято дітям нічними обстрілами. Та попри це, українці вітають один одного і бажать справжнього дива. Тож привітайте рідних і ви, а ми зібрали гарні слова та святкові картинки.
Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.
***
Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії - і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!
Миколай до нас прийшов –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя, щоб знайшов
Ти в день святого Миколая.
Хай буде безліч навкруги чудес,
Хай буде мир у всьому світі,
Хай буде радість до небес,
Щоб навкруги всміхались діти!
***
З Днем святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, кохання та щастя. Нехай святий Миколай оберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негараздів, від будь-яких бід, нехай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійснює!
***
Нехай у цей чудовий день у ваш будинок постукає справжнісіньке щастя. Бажаю, щоб святий Миколай завжди допомагав вам у справах, дорозі та всіх починаннях. Нехай негаразди проминуть ваш поріг, а любов, терпіння, розуміння, людинолюбство, співчуття і добро наповнять вашу душу. Із Днем святого Миколая!
***
Миколай Святий – добродій,
З подарунками спішить,
Хай вам дасть життя щедроти,
Від негоди захистить.
Щоби був достаток в хаті,
Та здоров’я у дітей,
Щоб сім’я була багата,
Та пошана від людей!
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