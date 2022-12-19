У понеділок, 19 грудня в Україні святкують День Святого Миколая. Проте росія вирішила зіпсувати свято дітям нічними обстрілами. Та попри це, українці вітають один одного і бажать справжнього дива. Тож привітайте рідних і ви, а ми зібрали гарні слова та святкові картинки.



Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії - і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!

Миколай до нас прийшов –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя, щоб знайшов

Ти в день святого Миколая.

Хай буде безліч навкруги чудес,

Хай буде мир у всьому світі,

Хай буде радість до небес,

Щоб навкруги всміхались діти!

***

З Днем святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, кохання та щастя. Нехай святий Миколай оберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негараздів, від будь-яких бід, нехай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійснює!

***

Нехай у цей чудовий день у ваш будинок постукає справжнісіньке щастя. Бажаю, щоб святий Миколай завжди допомагав вам у справах, дорозі та всіх починаннях. Нехай негаразди проминуть ваш поріг, а любов, терпіння, розуміння, людинолюбство, співчуття і добро наповнять вашу душу. Із Днем святого Миколая!

***

Миколай Святий – добродій,

З подарунками спішить,

Хай вам дасть життя щедроти,

Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,

Та здоров’я у дітей,

Щоб сім’я була багата,

Та пошана від людей!