Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Ілона Маска про отримання додаткових антен Starlink. Понад 10 тисяч антен будуть відправлені в Україну в найближчі місяці. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg.

SpaceX і Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам... Ілон Маск запевнив нас, що і надалі буде підтримувати Україну. Коли у нас були відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію.

За даними Мінцифри, з початку повномасштабного вторгнення від донорів і партнерів Україна отримала 22 тис. терміналів Starlink.

Хоча контракту ще немає, уряди кількох країн ЄС готові розділити оплату... На сьогоднішній день всі фінансові питання вирішені... Альтернативи супутниковому зв'язку немає... Ми готові місяць прожити без електрики, аби був хоча б мобільний зв'язок та смс-повідомлення.

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У жовтні SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.

Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.

Провайдер супутникового інтернету Starlink підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць. Інтернет дорожчає з 29 грудня.