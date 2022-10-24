Ілон Маск запевнив українську владу, що продовжить надавати доступ до Starlink [ Редагувати ]
Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити. Про це він написав у Twitter.
Ще до того, як Міністерство оборони прийшло з реакцією у відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування.
Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив, що отримав подібні гарантії від Маска.
Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що у будь-якому випадку забезпечите роботу пристроїв Starlink в Україні. Це було дуже важливо для України. Ми вам вдячні.
У жовтні стало відомо, що SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.
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Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового інтернету Starlink - єдина система зв'язку, яка працює на фронті в Україні. За його словами, російські військові намагаються "вбити" Starlink. Він припустив, що система може перестати працювати
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За словами Маска, його компанія "Спейс Ікс" витратила 80 мільйонів доларів з власної кишені, щоб зробити доступною цю систему в Україні. Ось чому для користувачів у соцмережах його допис про мирне врегулювання став такою несподіванкою.
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