Starlink підвищив тарифи для України [ Редагувати ]
Провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць. Інтернет дорожчає з 29 грудня.
Це випливає з тексту листа, який Starlink надіслав українським клієнтам. У разі незгоди Starlink пропонує скасувати передплату у будь-який час.
Українським користувачам повідомили про зниження оплати зі $100 до $60 на місяць з 24 серпня.
На сайті компанії також повідомляється про подорожчання обладнання - з $500 до $700.
У жовтні стало відомо, що SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.
Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.
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