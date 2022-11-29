Провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць. Інтернет дорожчає з 29 грудня.



Це випливає з тексту листа, який Starlink надіслав українським клієнтам. У разі незгоди Starlink пропонує скасувати передплату у будь-який час.

Українським користувачам повідомили про зниження оплати зі $100 до $60 на місяць з 24 серпня.

На сайті компанії також повідомляється про подорожчання обладнання - з $500 до $700.

У жовтні стало відомо, що SpaceX попросила Пентагон надати фінансування для роботи Starlink в Україні. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для системи витратять $124 млн.

Після цього Ілон Маск запевнив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжить працювати в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться за нього платити.