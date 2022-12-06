Американська технологічна компанія SpaceX представила Starshield - військову варіацію супутників Starlink. Про можливості нової технології відомо дуже небагато. На сайті SpaceX повідомляється:

Starshield використовує технологію Starlink і можливості запуску SpaceX для підтримки заходів з національної безпеки. У той час як Starlink розроблено для споживчого та комерційного використання, Starshield розроблено для урядового використання.

Starshield використовуватиметься у трьох сферах:

Спостереження Землі. Starshield запускає супутники з зондуванням і передає оброблені дані безпосередньо користувачу.

Starshield запускає супутники з зондуванням і передає оброблені дані безпосередньо користувачу. Зв'язок. Starshield забезпечує гарантований глобальний зв’язок державним користувачам за допомогою обладнання Starshield.

Starshield забезпечує гарантований глобальний зв’язок державним користувачам за допомогою обладнання Starshield. Розміщення корисного навантаження. Starshield будує супутникові "автобуси" для підтримки найвибагливіших місій клієнтів.

SpaceX позиціонує Starshield як центр "пакетної" пропозиції для національної безпеки: компанія будуватиме все, починаючи від наземних антен і закінчуючи супутниками, які запускатиме за допомогою своїх ракет.

SpaceX запевняє, що Starshield використовує високонадійне криптографічне шифрування високої надійності для розміщення секретних корисних даних і безпечної обробки даних, "що відповідає найсуворішим державним вимогам".

SpaceX вже тривалий час співпрацює з Пентагоном. Компанія регулярно запускає на орбіту супутники-шпигуни для розвідки США.