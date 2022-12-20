На Київщині без світла залишаються 80% споживачів - ОВА [ Редагувати ]
На Київщині без світла залишаються 80% споживачів. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Ситуація з електропостачанням залишається критичною. Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває.
Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад.
Практично повністю знеструмлена Бучанська громада, повідомив міський мер Бучі Анатолій Федорук.
Повністю без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.
Прошу керівників ОСББ, управляючі компанії та підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватися для допомоги сусідам та од один одному, оскільки ситуація може погіршитися.
Пріоритетними для електропостачання на Київщині є об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання.
В "Укренерго" сподіваються 20 грудня підвищити рівень заживлення споживачів на 20-30%.
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