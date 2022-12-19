На Київщині "шахеди" пошкодили щонаменше 9 будинків (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок масованої атаки іранськими дронами-камікадзе у ніч на 19 грудня на Київщині постраждали троє людей і пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
3 потерпілих, щонайменше 9 пошкоджених будинків вже маємо на Київщині внаслідок сьогоднішньої масованої атаки окупантів.
Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліцейські в двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.
Уламки збитого іранського дрона-камікадзе знайшли і в Солом'янському районі Києва. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Громадянин побачив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Чоловік одразу зателефонував на лінію 102.
Патрульні оперативно прибули на місце події та огородили знахідку. Також інспектори викликали вибухотехніків та слідчих.
Поліція нагадує, що у разі виявлення предметів, схожих на уламки від ракет або БПЛА:
- у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим,
- не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо.
За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні 35 іранських "Шахедів", 30 збили українські захисники. 23 дрони-камікадзе летіли на Київ та область, 18 з них збили.
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